https://ria.ru/20250526/putin-2019189173.html

Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы

Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы - РИА Новости, 26.05.2025

Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы

Президент России Владимир Путин указал на нехватку российских картофеля и сахарной свеклы, подчеркнув, что нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:03:00+03:00

2025-05-26T19:03:00+03:00

2025-05-26T19:03:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на нехватку российских картофеля и сахарной свеклы, подчеркнув, что нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в том числе и переработки. "Сделать нужно еще немало, вы наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла - нам этого не хватает, нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250521/gruzija-2018158520.html

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экономика, россия, владимир путин