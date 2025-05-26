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Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы
Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы - РИА Новости, 26.05.2025
Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы
Президент России Владимир Путин указал на нехватку российских картофеля и сахарной свеклы, подчеркнув, что нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:03:00+03:00
2025-05-26T19:03:00+03:00
2025-05-26T19:03:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на нехватку российских картофеля и сахарной свеклы, подчеркнув, что нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, в том числе и переработки. "Сделать нужно еще немало, вы наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла - нам этого не хватает, нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин указал на нехватку картофеля и сахарной свеклы
Путин: в России не хватает картофеля и сахарной свеклы