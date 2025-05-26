https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:50:00+03:00

2025-05-26T18:50:00+03:00

2025-05-26T19:58:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019182374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa817ac6d7f03bc1e574177f43a5e575.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России. Генеральный директор ПАО "ИВА" Станислав Иодковский в своем выступлении затронул тему работы иностранных компаний, которые "не до конца ушли" из России."Как один из инструментов, может быть, ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, сервисы Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их", - предложил он.Глава государства поддержал предложение, заявив, что такие компании "надо душить"."Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал в ответ Путин.

https://ria.ru/20250526/ukhod-2019178134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о работе иностранных сервисов Путин, говоря о работе иностранных сервисов, которые действуют против интересов России, заявил, что надо действовать зеркально. 2025-05-26T18:50 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин