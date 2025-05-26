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Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025
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18:50 26.05.2025 (обновлено: 19:58 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:50:00+03:00
2025-05-26T19:58:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России. Генеральный директор ПАО "ИВА" Станислав Иодковский в своем выступлении затронул тему работы иностранных компаний, которые "не до конца ушли" из России."Как один из инструментов, может быть, ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, сервисы Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их", - предложил он.Глава государства поддержал предложение, заявив, что такие компании "надо душить"."Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал в ответ Путин.
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Путин о работе иностранных сервисов
Путин, говоря о работе иностранных сервисов, которые действуют против интересов России, заявил, что надо действовать зеркально.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Путин: надо душить иностранные сервисы, действующие против интересов РФ

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить", действовать зеркально, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России. Генеральный директор ПАО "ИВА" Станислав Иодковский в своем выступлении затронул тему работы иностранных компаний, которые "не до конца ушли" из России.
"Как один из инструментов, может быть, ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, сервисы Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их", - предложил он.
Глава государства поддержал предложение, заявив, что такие компании "надо душить".
"Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал в ответ Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка
Вчера, 18:22
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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