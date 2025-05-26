https://ria.ru/20250526/putin-2019184331.html

Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения

Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос поддержки российского станкостроения с учетом возможностей бюджета. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:47:00+03:00

2025-05-26T18:47:00+03:00

2025-05-26T19:00:00+03:00

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос поддержки российского станкостроения с учетом возможностей бюджета."Что касается программы поддержки: у нас существует программа поддержки станкостроения - это одно из ключевых направлений, очевидная вещь... По первым прикидкам (необходимо - ред.) где-то 24 миллиарда рублей. Я очень хочу вас поддержать", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.Путин отметил, что необходимо просчитать все затраты."Надо обязательно посчитать с учетом, прямо скажем, этих бюджетных ограничений. Тем не менее, надо просчитать все вместе: Минфин Минэкономразвития и, конечно, Минпромторг России. Будем считать, что такое поручение есть", - добавил президент.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

россия

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россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика