https://ria.ru/20250526/putin-2019184331.html
Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения
Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос поддержки российского станкостроения с учетом возможностей бюджета. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:47:00+03:00
2025-05-26T18:47:00+03:00
2025-05-26T19:00:00+03:00
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос поддержки российского станкостроения с учетом возможностей бюджета."Что касается программы поддержки: у нас существует программа поддержки станкостроения - это одно из ключевых направлений, очевидная вещь... По первым прикидкам (необходимо - ред.) где-то 24 миллиарда рублей. Я очень хочу вас поддержать", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.Путин отметил, что необходимо просчитать все затраты."Надо обязательно посчитать с учетом, прямо скажем, этих бюджетных ограничений. Тем не менее, надо просчитать все вместе: Минфин Минэкономразвития и, конечно, Минпромторг России. Будем считать, что такое поручение есть", - добавил президент.
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
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россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения
Путин поручил проработать поддержку российского станкостроения с учетом бюджета