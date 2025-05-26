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Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний - РИА Новости, 26.05.2025
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18:41 26.05.2025 (обновлено: 18:56 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019183436.html
Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний
Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний - РИА Новости, 26.05.2025
Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний
Возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:41:00+03:00
2025-05-26T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ."Даже никаких не может быть сомнений на этот счет. Вместе с вами все проработаем, продумываем до деталей. Так все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.Он подчеркнул, что российским компаниям нужно своевременно предусмотреть выгодные для них условия при возвращении западных партнеров."Просто некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас уже приходят ко мне и говорят, вот, наши партнеры сигналы падают, хотят вернуться. Я говорю, пожалуйста, все возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно", - пояснил Путин.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний

Путин: возможное возвращение зарубежных компаний должно быть выгодно России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ.
"Даже никаких не может быть сомнений на этот счет. Вместе с вами все проработаем, продумываем до деталей. Так все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.
Он подчеркнул, что российским компаниям нужно своевременно предусмотреть выгодные для них условия при возвращении западных партнеров.
"Просто некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас уже приходят ко мне и говорят, вот, наши партнеры сигналы падают, хотят вернуться. Я говорю, пожалуйста, все возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно", - пояснил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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