https://ria.ru/20250526/putin-2019183436.html

Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний

Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний

Возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:41:00+03:00

2025-05-26T18:41:00+03:00

2025-05-26T18:56:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ."Даже никаких не может быть сомнений на этот счет. Вместе с вами все проработаем, продумываем до деталей. Так все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.Он подчеркнул, что российским компаниям нужно своевременно предусмотреть выгодные для них условия при возвращении западных партнеров."Просто некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас уже приходят ко мне и говорят, вот, наши партнеры сигналы падают, хотят вернуться. Я говорю, пожалуйста, все возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20250526/tochka-2019184032.html

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россия, владимир путин, в мире