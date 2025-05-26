https://ria.ru/20250526/putin-2019183330.html

Путин пообещал проработать вариант возможного возвращения западного бизнеса

Путин пообещал проработать вариант возможного возвращения западного бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025

Путин пообещал проработать вариант возможного возвращения западного бизнеса

Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:41:00+03:00

2025-05-26T18:41:00+03:00

2025-05-26T18:43:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ."Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.

https://ria.ru/20250526/kompanii-2019153081.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин