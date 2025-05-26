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Путин пообещал когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025
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18:40 26.05.2025 (обновлено: 20:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019182619.html
Путин пообещал когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка"
Путин пообещал когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025
Путин пообещал когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом, отвечая на приглашение, пообещал когда-нибудь посетить сеть предприятий быстрого питания "Вкусно и точка". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:40:00+03:00
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владимир путин
россия
олег пароев
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом, отвечая на приглашение, пообещал когда-нибудь посетить сеть предприятий быстрого питания "Вкусно и точка".Глава государства в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов. Генеральный директор АО "Вкусно и точка" Олег Пароев пригласил президента в ресторан, чтобы показать разнообразное меню и технологические новации."Спасибо. Зайду как-нибудь с удовольствием", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250526/putin-2019196479.html
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Путин пообещал зайти во "Вкусно и точка"
Путин пообещал зайти во "Вкусно и точка"
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владимир путин, россия, олег пароев, политика
Владимир Путин, Россия, Олег Пароев, Политика
Путин пообещал когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка"

Путин принял приглашение когда-нибудь зайти во "Вкусно и точка"

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом, отвечая на приглашение, пообещал когда-нибудь посетить сеть предприятий быстрого питания "Вкусно и точка".
Глава государства в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов. Генеральный директор АО "Вкусно и точка" Олег Пароев пригласил президента в ресторан, чтобы показать разнообразное меню и технологические новации.
"Спасибо. Зайду как-нибудь с удовольствием", - ответил Путин.
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