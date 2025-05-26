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Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов - РИА Новости, 26.05.2025
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18:38 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019181245.html
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов - РИА Новости, 26.05.2025
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов
Президент России Владимир Путин назвал переход на отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022 году одним из самых главных вызовов в экономике страны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:38:00+03:00
2025-05-26T18:38:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переход на отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022 году одним из самых главных вызовов в экономике страны. "Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из ситуации, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
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россия, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов

Путин: переход на отечественное ПО является одним из главных вызовов в экономике

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переход на отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022 году одним из самых главных вызовов в экономике страны.
"Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из ситуации, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин прокомментировал рост использования отечественного ПО
Вчера, 17:56
 
РоссияВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
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