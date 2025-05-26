https://ria.ru/20250526/putin-2019181245.html

Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов

Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов - РИА Новости, 26.05.2025

Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов

Президент России Владимир Путин назвал переход на отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022 году одним из самых главных вызовов в экономике страны. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:38:00+03:00

2025-05-26T18:38:00+03:00

2025-05-26T18:38:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переход на отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022 году одним из самых главных вызовов в экономике страны. "Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из ситуации, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019169577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии, экономика