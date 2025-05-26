https://ria.ru/20250526/putin-2019174819.html
Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса
Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса
Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:10:00+03:00
2025-05-26T18:10:00+03:00
2025-05-26T19:10:00+03:00
россия
владимир путин
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере закупок отечественного оборудования. "Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения", — подчеркнул он."Уголовную (ответственность. — Прим. ред.) в том числе", — предположил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Кто в КГБ работал? Я или он?" — пошутил Путин. Президент добавил, что речь должна идти в первую очередь об экономических мерах, в частности штрафах. По его словам, главное в такой ситуации — лишить мотивации нарушать нормы в сфере закупок оборудования.
https://ria.ru/20250526/avtomatizatsiya-2019170115.html
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россия, владимир путин, денис мантуров, экономика
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Экономика
Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса
Путин вспомнил о работе в КГБ, говоря о нарушениях при закупках оборудования
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере закупок отечественного оборудования.
"Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения", — подчеркнул он.
"Уголовную (ответственность. — Прим. ред.) в том числе", — предположил первый вице-премьер Денис Мантуров
.
"Кто в КГБ работал? Я или он?" — пошутил Путин.
Президент добавил, что речь должна идти в первую очередь об экономических мерах, в частности штрафах. По его словам, главное в такой ситуации — лишить мотивации нарушать нормы в сфере закупок оборудования.