https://ria.ru/20250526/putin-2019174819.html

Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025

Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:10:00+03:00

2025-05-26T18:10:00+03:00

2025-05-26T19:10:00+03:00

россия

владимир путин

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в шутку вспомнил о своей работе в КГБ, говоря об ответственности для тех, кто нарушает нормы в сфере закупок отечественного оборудования. "Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужно не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушения", — подчеркнул он."Уголовную (ответственность. — Прим. ред.) в том числе", — предположил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Кто в КГБ работал? Я или он?" — пошутил Путин. Президент добавил, что речь должна идти в первую очередь об экономических мерах, в частности штрафах. По его словам, главное в такой ситуации — лишить мотивации нарушать нормы в сфере закупок оборудования.

https://ria.ru/20250526/avtomatizatsiya-2019170115.html

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россия, владимир путин, денис мантуров, экономика