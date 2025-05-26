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Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 26.05.2025 (обновлено: 18:16 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019173511.html
Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине, заявил Путин
Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025
Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине, заявил Путин
Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и "делать то, что страна сейчас делает", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:08:00+03:00
2025-05-26T18:16:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
нато
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и "делать то, что страна сейчас делает", заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.Кроме того Путин отметил, что после госпереворота со стороны киевского режима на Украине пошли гонения на мирных граждан Донбасса, их уничтожение."Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми", - подчеркнул президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250519/putin-2017933005.html
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россия, украина, владимир путин, нато
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, НАТО
Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине, заявил Путин

Путин: Россию пытаются сделать виноватой в конфликте на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и "делать то, что страна сейчас делает", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
Кроме того Путин отметил, что после госпереворота со стороны киевского режима на Украине пошли гонения на мирных граждан Донбасса, их уничтожение.
"Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми", - подчеркнул президент.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
19 мая, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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