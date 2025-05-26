https://ria.ru/20250526/putin-2019171567.html

Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности, заявил Путин

Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025

Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности, заявил Путин

Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:04:00+03:00

2025-05-26T18:04:00+03:00

2025-05-26T18:22:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности - ред.). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.Глава государства подчеркнул, что ряд стран не только "избавляются" от российских специалистов. "Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250526/otrasl-2019171474.html

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россия, экономика, владимир путин