https://ria.ru/20250526/putin-2019169734.html

Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения

Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения - РИА Новости, 26.05.2025

Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения

Россия будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения на всех секторах, особенно в сфере государственного управления, заявил РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:58:00+03:00

2025-05-26T17:58:00+03:00

2025-05-26T18:10:00+03:00

россия

технологии

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019158772_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_4bcde7b7560237610b01188b91d47aa9.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения на всех секторах, особенно в сфере государственного управления, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. И наша стратегическая задача - кратно увеличить использование на основных направлениях национального, российского программного обеспечения. И это безусловно выбор государства, который является одним из приоритетов. И мы будем идти к этой цели - увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики... тем более в области государственного управления", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019171567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, владимир путин