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Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения - РИА Новости, 26.05.2025
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17:58 26.05.2025 (обновлено: 18:10 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019169734.html
Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения
Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения - РИА Новости, 26.05.2025
Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения
Россия будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения на всех секторах, особенно в сфере государственного управления, заявил РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:58:00+03:00
2025-05-26T18:10:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения на всех секторах, особенно в сфере государственного управления, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. И наша стратегическая задача - кратно увеличить использование на основных направлениях национального, российского программного обеспечения. И это безусловно выбор государства, который является одним из приоритетов. И мы будем идти к этой цели - увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики... тем более в области государственного управления", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019171567.html
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения

Путин: Россия стремится к росту использования отечественного ПО во всех сферах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия будет идти к цели увеличения использования отечественного программного обеспечения на всех секторах, особенно в сфере государственного управления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. И наша стратегическая задача - кратно увеличить использование на основных направлениях национального, российского программного обеспечения. И это безусловно выбор государства, который является одним из приоритетов. И мы будем идти к этой цели - увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики... тем более в области государственного управления", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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