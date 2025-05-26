https://ria.ru/20250526/putin-2019169577.html

Путин прокомментировал рост использования отечественного ПО

Путин прокомментировал рост использования отечественного ПО - РИА Новости, 26.05.2025

Путин прокомментировал рост использования отечественного ПО

Рост использования отечественного программного обеспечения влияет, в том числе, на обеспечение национальной безопасности РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:56:00+03:00

2025-05-26T17:56:00+03:00

2025-05-26T18:01:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост использования отечественного программного обеспечения влияет, в том числе, на обеспечение национальной безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин."Это тот случай, когда можно говорить совершенно обоснованно об обеспечении национальной безопасности. И так к этому и будем подходить", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/avtomatizatsiya-2019170115.html

россия

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2025

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россия, владимир путин