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Путин высказался о постройке финских ледоколов для США

Путин высказался о постройке финских ледоколов для США - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался о постройке финских ледоколов для США

Маловероятно, что Финляндия сможет построить атомные ледоколы для США, но президент страны Александр Стубб продолжает проталкивать эту идею, заявил президент РФ РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:45:00+03:00

2025-05-26T17:45:00+03:00

2025-05-26T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Маловероятно, что Финляндия сможет построить атомные ледоколы для США, но президент страны Александр Стубб продолжает проталкивать эту идею, заявил президент РФ Владимир Путин."Господин Стубб, нынешний президент Финляндии наговорил там в Соединенных Штатах, что они будут в Соединенных Штатах строить атомные ледоколы. Они могут построить хоть один атомный ледокол в Финляндии сегодня?... Я тоже думаю, что маловероятно. Тем не менее, он пропихивает свою продукцию", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями деловых кругов России.Путин подчеркнул, что судостроение Финляндии "неплохо развивалось на советских и российских заказах в своё время", таких атомных ледоколов, которые сейчас дает Россия, в Финляндии "никогда не строили"."Это отдельная совершенно тема, школа технологическая. Здесь и атомные реакторы небольшого размера должны быть, да и вообще корабль совсем другой, материалы соответствующие и так далее. А у них просто нет такого опыта. Нет, тем не менее, проталкивают. Обманывают на самом деле", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241106/beglov-1982251455.html

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