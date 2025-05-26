https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html

Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов

Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов - РИА Новости, 26.05.2025

Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов

Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство"... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:32:00+03:00

2025-05-26T17:32:00+03:00

2025-05-26T17:32:00+03:00

россия

владимир путин

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство" знает, что делать участникам мероприятия. Президент РФ во время встречи с бизнесом предложил предпринимателям поделиться оценками сегодняшней ситуации в их сфере, озвучить предложения по дополнительным мерам поддержки. "Пожалуйста, кто начнет?" - обратился Путин к представителям бизнеса. После вопроса президента первый вице-премьер Денис Мантуров аккуратно передал бумаги главе государства. ""У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать", - пошутил Путин. Затем он дал слово генеральному директору компании "Нейрософт" Ирине Маламант.

https://ria.ru/20250518/siluanov-2017695668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, денис мантуров, экономика