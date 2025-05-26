Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
Путин пошутил, что программа встречи с представителями бизнеса расписана заранее
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство" знает, что делать участникам мероприятия.
Президент РФ во время встречи с бизнесом предложил предпринимателям поделиться оценками сегодняшней ситуации в их сфере, озвучить предложения по дополнительным мерам поддержки.
"Пожалуйста, кто начнет?" - обратился Путин к представителям бизнеса.
После вопроса президента первый вице-премьер Денис Мантуров аккуратно передал бумаги главе государства.
""У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать", - пошутил Путин. Затем он дал слово генеральному директору компании "Нейрософт" Ирине Маламант.
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