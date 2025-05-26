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Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов - РИА Новости, 26.05.2025
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17:32 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов - РИА Новости, 26.05.2025
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство"... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:32:00+03:00
2025-05-26T17:32:00+03:00
россия
владимир путин
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство" знает, что делать участникам мероприятия. Президент РФ во время встречи с бизнесом предложил предпринимателям поделиться оценками сегодняшней ситуации в их сфере, озвучить предложения по дополнительным мерам поддержки. "Пожалуйста, кто начнет?" - обратился Путин к представителям бизнеса. После вопроса президента первый вице-премьер Денис Мантуров аккуратно передал бумаги главе государства. ""У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать", - пошутил Путин. Затем он дал слово генеральному директору компании "Нейрософт" Ирине Маламант.
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россия, владимир путин, денис мантуров, экономика
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Экономика
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов

Путин пошутил, что программа встречи с представителями бизнеса расписана заранее

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о программе его встречи с представителями деловых кругов, глава государства заметил, что "все расписано" и "начальство" знает, что делать участникам мероприятия.
Президент РФ во время встречи с бизнесом предложил предпринимателям поделиться оценками сегодняшней ситуации в их сфере, озвучить предложения по дополнительным мерам поддержки.
"Пожалуйста, кто начнет?" - обратился Путин к представителям бизнеса.
После вопроса президента первый вице-премьер Денис Мантуров аккуратно передал бумаги главе государства.
""У нас все расписано, оказывается. Начальство все знает, что нам делать", - пошутил Путин. Затем он дал слово генеральному директору компании "Нейрософт" Ирине Маламант.
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