https://ria.ru/20250526/putin-2019161592.html

Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России

Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России

Россия в направлении развития робототехники, в целом, на правильном пути, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:30:00+03:00

2025-05-26T17:30:00+03:00

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россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия в направлении развития робототехники, в целом, на правильном пути, заявил президент России Владимир Путин."Это одно из ключевых направлений - развитие робототехники в стране. Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20241216/salkov-1989475324.html

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"Мы в целом на правильном пути" – Путин о развитии робототехники в России Путин заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в России. 2025-05-26T17:30 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, технологии