https://ria.ru/20250526/putin-2019161592.html
Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России
Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России
Россия в направлении развития робототехники, в целом, на правильном пути, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:30:00+03:00
2025-05-26T17:30:00+03:00
2025-05-26T17:51:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия в направлении развития робототехники, в целом, на правильном пути, заявил президент России Владимир Путин."Это одно из ключевых направлений - развитие робототехники в стране. Я уже говорил публично несколько раз на этот счет. Вы, поскольку этим занимаетесь, знаете, каков уровень роботизации, скажем, в Японии. Не хочется даже лишний раз вслух об этом говорить, сколько приходится на тысячу человек роботов там и у нас. Но в целом мы как бы на правильном пути", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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РИА Новости
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"Мы в целом на правильном пути" – Путин о развитии робототехники в России
Путин заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в России.
2025-05-26T17:30
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РИА Новости
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин заявил о правильном пути развития робототехники в России
Путин: Россия в направлении развития робототехники на правильном пути