https://ria.ru/20250526/putin-2019160915.html

Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии

Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России попросил Минфин и Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:28:00+03:00

2025-05-26T17:28:00+03:00

2025-05-26T17:28:00+03:00

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России попросил Минфин и Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии. "Антон Германович (Силуанов - ред.), я тогда попрошу вместе с коллегами из Минэкономразвития поработать... Надо повнимательней посмотреть, Максим Геннадьевич (Решетников - ред.), вместе с Денисом Валентиновичем (Мантуров - ред.) и с Минфином. Посмотрите повнимательней, вы же наверняка понимаете, что там происходит", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть ситуацию с акцизами в электрометаллургии.

https://ria.ru/20250526/putin--2019155811.html

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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика