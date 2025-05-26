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Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии - РИА Новости, 26.05.2025
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17:28 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019160915.html
Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии
Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России попросил Минфин и Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:28:00+03:00
2025-05-26T17:28:00+03:00
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России попросил Минфин и Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии. "Антон Германович (Силуанов - ред.), я тогда попрошу вместе с коллегами из Минэкономразвития поработать... Надо повнимательней посмотреть, Максим Геннадьевич (Решетников - ред.), вместе с Денисом Валентиновичем (Мантуров - ред.) и с Минфином. Посмотрите повнимательней, вы же наверняка понимаете, что там происходит", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть ситуацию с акцизами в электрометаллургии.
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Путин поручил Минфину изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии

Путин поручил Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России попросил Минфин и Минэкономразвития изучить ситуацию с акцизами в электрометаллургии.
"Антон Германович (Силуанов - ред.), я тогда попрошу вместе с коллегами из Минэкономразвития поработать... Надо повнимательней посмотреть, Максим Геннадьевич (Решетников - ред.), вместе с Денисом Валентиновичем (Мантуров - ред.) и с Минфином. Посмотрите повнимательней, вы же наверняка понимаете, что там происходит", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть ситуацию с акцизами в электрометаллургии.
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