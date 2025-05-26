https://ria.ru/20250526/putin-2019153178.html
Путин рассказал, что нужно для продвижения российского медоборудования
Путин рассказал, что нужно для продвижения российского медоборудования - РИА Новости, 26.05.2025
Путин рассказал, что нужно для продвижения российского медоборудования
Для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:01:00+03:00
2025-05-26T17:01:00+03:00
2025-05-26T17:23:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России.Представитель компании "Нейрософт" Ирина Маламант попросила президента поддержать работу правительства по выходу российских медицинских компаний на рынки дружественных стран, в том числе обсудить эту возможность на ПМЭФ."Конечно, на Санкт-Петербургском экономическом форуме это сделать не сложно, мы проработаем, но этого недостаточно, это нужно, чтобы и МИД на постоянной основе этим занимался, и министерство промышленности через торгпредства. Это должна быть системная, настойчивая работа",- сказал Путин.Он попросил коллег заняться этим вопросом по линии МИД и министерства промышленности через торгпредства.
https://ria.ru/20250526/putin-2019151045.html
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Путин рассказал, что нужно для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки
Путин рассказал, что нужно для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки. В речи – про коррупцию, "прикормленные компании" и необходимые меры.
2025-05-26T17:01
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин рассказал, что нужно для продвижения российского медоборудования
Путин: для выхода медоборудования из РФ на внешние рынки нужна системная работа
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России
.
Представитель компании "Нейрософт" Ирина Маламант попросила президента поддержать работу правительства по выходу российских медицинских компаний на рынки дружественных стран, в том числе обсудить эту возможность на ПМЭФ.
"Конечно, на Санкт-Петербургском экономическом форуме это сделать не сложно, мы проработаем, но этого недостаточно, это нужно, чтобы и МИД на постоянной основе этим занимался, и министерство промышленности через торгпредства. Это должна быть системная, настойчивая работа",- сказал Путин.
Он попросил коллег заняться этим вопросом по линии МИД и министерства промышленности через торгпредства.