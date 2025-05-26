https://ria.ru/20250526/putin-2019151045.html
Путин назвал залог успеха в предпринимательстве
Путин назвал залог успеха в предпринимательстве - РИА Новости, 26.05.2025
Путин назвал залог успеха в предпринимательстве
Наиболее успешные предприниматели - это те, у кого есть умение общаться с людьми, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:55:00+03:00
2025-05-26T16:55:00+03:00
2025-05-26T16:55:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наиболее успешные предприниматели - это те, у кого есть умение общаться с людьми, считает президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, наиболее успешные предприниматели - это те (люди - ред.), у которых есть особый талант. Это умение общаться с людьми. Вот это, мне кажется, самое главное. Основа в предпринимательском успехе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов. Он отметил, что предпринимательство - особая стезя, для которой нужно разбираться и в праве, и в финансах, экономике в широком смысле слова.
https://ria.ru/20250526/putin-2019147440.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал залог успеха в предпринимательстве
Путин назвал успешными предпринимателями тех, кто умеет общаться с людьми