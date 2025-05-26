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Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025
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16:49 26.05.2025 (обновлено: 20:45 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019149085.html
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:49:00+03:00
2025-05-26T20:45:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного бизнеса в защиту суверенитета страны. Глава государства также призвал "душить" тех, кто действует против интересов России.Основные заявления президента — в материале РИА Новости. О возвращении зарубежных компаний&quot;Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке&quot;.&quot;Некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас приходят ко мне и говорят: вот, наши партнеры сигналы подают, хотят вернуться. Я говорю: пожалуйста, все возвращаются. Только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно&quot;.&quot;Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили, в принципе, коллективы трудовые в достаточно сложное положение — я правильно понимаю? &lt;...&gt; Они поставили всех в трудное положение, смылись. А теперь, если захотят вернуться, мы им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно&quot;.О поддержке российских производителей&quot;Препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70 процентов, и соотношение капитальным образом меняется. Все то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, &lt;...&gt; и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения&quot;.&quot;Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей&quot;.&quot;Он, может, и никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо учесть и вычистить это. А как же, у нас не будет ни фига так своего&quot;.О росте экономики и развитии российского бизнеса&quot;Росла опережающими темпами. В позапрошлом году — 4,1 процента, а в прошлом — 4,3. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер&quot;.&quot;Возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет&quot;.&quot;Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением привычных механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний&quot;.&quot;Может быть, что-то у российских производителей на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать&quot;.Об успехах России в сфере кибербезопасности &quot;Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. &lt;...&gt; И мы будем идти к этой цели — увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики, &lt;...&gt; тем более в области государственного управления&quot;.
россия
РИА Новости
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Влада Икрамова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Встреча Путина с представителями деловых кругов
Встреча Путина с представителями деловых кругов
2025-05-26T16:49
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PT0M56S
Путин о работе иностранных сервисов
Путин, говоря о работе иностранных сервисов, которые действуют против интересов России, заявил, что надо действовать зеркально.
2025-05-26T16:49
true
PT0M57S
Путин пообещал зайти во "Вкусно и точка"
Путин пообещал зайти во "Вкусно и точка"
2025-05-26T16:49
true
PT0M24S
Путин рассказал, что нужно для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки
Путин рассказал, что нужно для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки. В речи – про коррупцию, "прикормленные компании" и необходимые меры.
2025-05-26T16:49
true
PT1M29S
Путин о важности экономического суверенитета для России
Без экономического суверенитета в России невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил Путин на встрече с бизнесом.
2025-05-26T16:49
true
PT0M39S
Путин об уголовной ответственности для бизнеса
Путин об уголовной ответственности для бизнеса
2025-05-26T16:49
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PT0M20S
"Мы в целом на правильном пути" – Путин о развитии робототехники в России
Путин заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в России.
2025-05-26T16:49
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РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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экономика, владимир путин, россия, видео
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного бизнеса в защиту суверенитета страны. Глава государства также призвал "душить" тех, кто действует против интересов России.
2025-05-26T16:49
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PT0M56S

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Читать ria.ru в
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного бизнеса в защиту суверенитета страны. Глава государства также призвал "душить" тех, кто действует против интересов России.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.

О возвращении зарубежных компаний

  • Путин призвал применить зеркальные меры к IT-сервисам, которые не до конца ушли из России и "пытаются душить нас":
«

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок должно быть выгодно России:
«

"Некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас приходят ко мне и говорят: вот, наши партнеры сигналы подают, хотят вернуться. Я говорю: пожалуйста, все возвращаются. Только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • При этом Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в сложное положение и "смылись":
«

"Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили, в принципе, коллективы трудовые в достаточно сложное положение — я правильно понимаю? <...> Они поставили всех в трудное положение, смылись. А теперь, если захотят вернуться, мы им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Президент также призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России, поскольку сейчас это "дыра", через которую можно завозить все что угодно.

О поддержке российских производителей

  • Соотношение отечественной и импортной продукции кардинально изменилось в пользу российских товаров:
«

"Препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70 процентов, и соотношение капитальным образом меняется. Все то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, <...> и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Глава государства поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить отечественных производителей:
«

"Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • При этом такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе:
«

"Он, может, и никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо учесть и вычистить это. А как же, у нас не будет ни фига так своего".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О росте экономики и развитии российского бизнеса

  • В последние два года российская экономика росла в весьма сложных условиях:
«

"Росла опережающими темпами. В позапрошлом году — 4,1 процента, а в прошлом — 4,3. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, и это заслуга бизнеса.
  • Предприниматели, в том числе молодое поколение, вносят вклад в развитие экономики страны в XXI веке:
«

"Возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Представители российского бизнеса не стушевались и не опустили руки, справляясь с вызовами:
«

"Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением привычных механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Отечественные компании не только занимают уверенные позиции на домашнем рынке, но и активно выходят за рубеж, государство продолжит их поддерживать:
«

"Может быть, что-то у российских производителей на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

Об успехах России в сфере кибербезопасности

  • Россия уже захватывает международные рынки в сфере кибербезопасности.
  • Рост использования отечественного программного обеспечения влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности:
«

"Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. <...> И мы будем идти к этой цели — увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики, <...> тем более в области государственного управления".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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