https://ria.ru/20250526/putin-2019149085.html

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:49:00+03:00

2025-05-26T16:49:00+03:00

2025-05-26T20:45:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями деловых кругов. Он отметил опережающие темпы роста российской экономики, а также вклад отечественного бизнеса в защиту суверенитета страны. Глава государства также призвал "душить" тех, кто действует против интересов России.Основные заявления президента — в материале РИА Новости. О возвращении зарубежных компаний"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке"."Некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас приходят ко мне и говорят: вот, наши партнеры сигналы подают, хотят вернуться. Я говорю: пожалуйста, все возвращаются. Только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно"."Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили, в принципе, коллективы трудовые в достаточно сложное положение — я правильно понимаю? <...> Они поставили всех в трудное положение, смылись. А теперь, если захотят вернуться, мы им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно".О поддержке российских производителей"Препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70 процентов, и соотношение капитальным образом меняется. Все то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, <...> и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения"."Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей"."Он, может, и никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо учесть и вычистить это. А как же, у нас не будет ни фига так своего".О росте экономики и развитии российского бизнеса"Росла опережающими темпами. В позапрошлом году — 4,1 процента, а в прошлом — 4,3. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер"."Возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет"."Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением привычных механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний"."Может быть, что-то у российских производителей на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать".Об успехах России в сфере кибербезопасности "Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. <...> И мы будем идти к этой цели — увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики, <...> тем более в области государственного управления".

россия

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2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

экономика, владимир путин, россия, видео