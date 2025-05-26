Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
О возвращении зарубежных компаний
- Путин призвал применить зеркальные меры к IT-сервисам, которые не до конца ушли из России и "пытаются душить нас":
"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке".
- Возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок должно быть выгодно России:
"Некоторые крупные компании, работающие в других секторах экономики, сейчас приходят ко мне и говорят: вот, наши партнеры сигналы подают, хотят вернуться. Я говорю: пожалуйста, все возвращаются. Только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно".
- При этом Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в сложное положение и "смылись":
"Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили, в принципе, коллективы трудовые в достаточно сложное положение — я правильно понимаю? <...> Они поставили всех в трудное положение, смылись. А теперь, если захотят вернуться, мы им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно".
- Президент также призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России, поскольку сейчас это "дыра", через которую можно завозить все что угодно.
О поддержке российских производителей
- Соотношение отечественной и импортной продукции кардинально изменилось в пользу российских товаров:
"Препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70 процентов, и соотношение капитальным образом меняется. Все то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, <...> и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения".
- Глава государства поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить отечественных производителей:
"Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей".
- При этом такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе:
"Он, может, и никогда не сравняется с тем, как демпингуются некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо учесть и вычистить это. А как же, у нас не будет ни фига так своего".
О росте экономики и развитии российского бизнеса
- В последние два года российская экономика росла в весьма сложных условиях:
"Росла опережающими темпами. В позапрошлом году — 4,1 процента, а в прошлом — 4,3. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер".
- Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, и это заслуга бизнеса.
- Предприниматели, в том числе молодое поколение, вносят вклад в развитие экономики страны в XXI веке:
"Возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет".
- Представители российского бизнеса не стушевались и не опустили руки, справляясь с вызовами:
"Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением привычных механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний".
- Отечественные компании не только занимают уверенные позиции на домашнем рынке, но и активно выходят за рубеж, государство продолжит их поддерживать:
"Может быть, что-то у российских производителей на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать".
Об успехах России в сфере кибербезопасности
- Россия уже захватывает международные рынки в сфере кибербезопасности.
- Рост использования отечественного программного обеспечения влияет в том числе на обеспечение национальной безопасности:
"Что касается программного обеспечения, мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике. <...> И мы будем идти к этой цели — увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики, <...> тем более в области государственного управления".