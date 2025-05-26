https://ria.ru/20250526/putin-2019148603.html
Путин оценил рост российской экономики
Путин оценил рост российской экономики - РИА Новости, 26.05.2025
Путин оценил рост российской экономики
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели роста экономики России, отметив, что они охватывали самый широкий спектр отраслей. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:57:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели роста экономики России, отметив, что они охватывали самый широкий спектр отраслей."Вы знаете, в позапрошлом году (рост экономики составил - ред.) 4,1%, а в прошлом 4,3% - хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.Он уточнил, что рост экономики охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов."Очевидно, что такой результат достигается не единоличными, пусть даже и очень крупными организациями. Прошу прощения, не единичными, пусть даже крупными организациями, про которых я уже только что говорил", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250526/putin-2019151045.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил рост российской экономики
Путин: российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели роста экономики России, отметив, что они охватывали самый широкий спектр отраслей.
"Вы знаете, в позапрошлом году (рост экономики составил - ред.) 4,1%, а в прошлом 4,3% - хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер", - сказал Путин
на встрече с представителями деловых кругов РФ
.
Он уточнил, что рост экономики охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов.
"Очевидно, что такой результат достигается не единоличными, пусть даже и очень крупными организациями. Прошу прощения, не единичными, пусть даже крупными организациями, про которых я уже только что говорил", - добавил глава государства.