https://ria.ru/20250526/putin-2019148339.html
Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин
Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025
Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин
Российские предприниматели не стушевались и не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:47:00+03:00
2025-05-26T16:47:00+03:00
2025-05-26T16:59:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели не стушевались и не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных механизмов платежей, заявил президент России Владимир Путин.Путин на встрече с представителями деловых кругов России отметил, что последние несколько лет обозначили перед Россией и перед деловым сообществом целый ряд острых вызовов."Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, с нарушением привычных ранее механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний... Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, руки не опустили, а напротив, проявили присущую им деловую хватку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова", - сказал он.
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019148898.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин
Путин: предприниматели не стушевались и не опустили руки, справляясь с вызовами