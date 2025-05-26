https://ria.ru/20250526/putin-2019148339.html

Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин

Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2025

Бизнес помогает России идти вперед, заявил Путин

Российские предприниматели не стушевались и не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:47:00+03:00

2025-05-26T16:47:00+03:00

2025-05-26T16:59:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели не стушевались и не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных механизмов платежей, заявил президент России Владимир Путин.Путин на встрече с представителями деловых кругов России отметил, что последние несколько лет обозначили перед Россией и перед деловым сообществом целый ряд острых вызовов."Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, с нарушением привычных ранее механизмов платежей и международных расчетов. Кроме того, с российского рынка во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний... Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, руки не опустили, а напротив, проявили присущую им деловую хватку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова", - сказал он.

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019148898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия