https://ria.ru/20250526/putin-2019147440.html

Путин высказался о труде предпринимателей России

Путин высказался о труде предпринимателей России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался о труде предпринимателей России

Каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху его дела и, в конечном итоге, к успеху всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:44:00+03:00

2025-05-26T16:44:00+03:00

2025-05-26T16:50:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху его дела и, в конечном итоге, к успеху всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно напряженный каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху - успеху своего дела, своей компании, а в конечном итоге, без всякого преувеличения, и к успеху всей страны", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250523/biznes-2018705183.html

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2025

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россия, владимир путин, экономика