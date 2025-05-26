https://ria.ru/20250526/putin-2019147440.html
Путин высказался о труде предпринимателей России
Путин высказался о труде предпринимателей России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин высказался о труде предпринимателей России
Каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху его дела и, в конечном итоге, к успеху всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:44:00+03:00
2025-05-26T16:44:00+03:00
2025-05-26T16:50:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху его дела и, в конечном итоге, к успеху всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно напряженный каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху - успеху своего дела, своей компании, а в конечном итоге, без всякого преувеличения, и к успеху всей страны", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о труде предпринимателей России
Путин: ежедневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху его дела