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В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
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16:39 26.05.2025 (обновлено: 16:53 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019145355.html
В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса
В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:39:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
максим орешкин
тракторные заводы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. Во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие. Среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Представители бизнеса на встрече с президентом расскажут о своей работе и планах развития, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".
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Встреча Путина с представителями деловых кругов
Встреча Путина с представителями деловых кругов
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, максим орешкин, тракторные заводы
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Тракторные заводы
В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса

В Кремле началась встреча Путина с представителями российских деловых кругов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле.
Во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие.
Среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Представители бизнеса на встрече с президентом расскажут о своей работе и планах развития, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровМаксим ОрешкинТракторные заводы
 
 
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