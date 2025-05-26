https://ria.ru/20250526/putin-2019145355.html

В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса

В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025

В Кремле началась встреча Путина с представителями бизнеса

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:39:00+03:00

2025-05-26T16:39:00+03:00

2025-05-26T16:53:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

максим орешкин

тракторные заводы

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, началась в Кремле. Во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Вкусно - и точки" Олег Пароев, глава совета директоров "Полипласта" Ильсур Шамсутдинов, акционер холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, председатель совета директоров "Курского электроаппаратного завода" Андрей Канунников, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, глава концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов и другие. Среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Представители бизнеса на встрече с президентом расскажут о своей работе и планах развития, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".

https://ria.ru/20250518/siluanov-2017695668.html

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Встреча Путина с представителями деловых кругов Встреча Путина с представителями деловых кругов 2025-05-26T16:39 true PT0M56S

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, максим орешкин, тракторные заводы