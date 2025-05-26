https://ria.ru/20250526/putin-2019125338.html
Путин поддержал предложения по защите судоходства в Балтийском море
Путин поддержал предложения по защите судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поддержал предложения по защите судоходства в Балтийском море
Президент России Владимир Путин поддержал выработанные Морской коллегией РФ предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:39:00+03:00
2025-05-26T15:39:00+03:00
2025-05-26T15:39:00+03:00
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выработанные Морской коллегией РФ предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море, заявил помощник главы государства, председатель Морколлегии Николай Патрушев. На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства, последний тому пример - попытка военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации альянса задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом, отметил Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. "Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации", - сказал Патрушев. В настоящее время Балтийский флот, укрепляя свои позиции, надёжно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил он.
https://ria.ru/20250526/nato-2019114989.html
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россия, балтийское море, эстония, николай патрушев, владимир путин, нато, в мире
Россия, Балтийское море, Эстония, Николай Патрушев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин поддержал предложения по защите судоходства в Балтийском море
Патрушев: Путин одобрил меры реагирования на действия Запада в Балтийском море