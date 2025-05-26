https://ria.ru/20250526/putin-2019117184.html
Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей"
Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 26.05.2025
Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей"
Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:04:00+03:00
2025-05-26T15:04:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные участники, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого мая Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за семь лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо членов набсовета во встрече примут участие приглашенные участники проектов АНО "Россия – страна возможностей" из разных регионов страны.
https://ria.ru/20250526/putin-2019082325.html
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владимир путин, россия
Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей"
Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей" 27 мая