https://ria.ru/20250526/putin-2019117184.html

Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей"

Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 26.05.2025

Путин проведет заседание совета "Россия – страна возможностей"

Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:04:00+03:00

2025-05-26T15:04:00+03:00

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание набсовета "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы, участие примут приглашенные участники, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого мая Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за семь лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо членов набсовета во встрече примут участие приглашенные участники проектов АНО "Россия – страна возможностей" из разных регионов страны.

https://ria.ru/20250526/putin-2019082325.html

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владимир путин, россия