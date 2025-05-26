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Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
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12:44 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/putin-2019087212.html
Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков
Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков
Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:44:00+03:00
2025-05-26T12:44:00+03:00
россия
владимир путин
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России". "Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019042063.html
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россия, владимир путин, украина, стамбул, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, Владимир Путин, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков

Песков: Путин принимает решения, необходимые для обеспечения безопасности РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
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"Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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