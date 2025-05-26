https://ria.ru/20250526/putin-2019087212.html

Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков

Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025

Путин принимает решения, необходимые для безопасности России, заявил Песков

Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:44:00+03:00

2025-05-26T12:44:00+03:00

2025-05-26T12:44:00+03:00

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дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России". "Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019042063.html

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019047821.html

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россия, владимир путин, украина, стамбул, дмитрий песков, дональд трамп, в мире