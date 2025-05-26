https://ria.ru/20250526/putin-2019082325.html

Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков

Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 26.05.2025

Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор, Кремль проинформирует, если он состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:23:00+03:00

2025-05-26T12:23:00+03:00

2025-05-26T12:25:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор, Кремль проинформирует, если он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вечером мы не исключаем телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250525/peskov-2018954009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин