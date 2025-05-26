https://ria.ru/20250526/putin-2019082325.html
Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков
Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор, Кремль проинформирует, если он состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:23:00+03:00
2025-05-26T12:23:00+03:00
2025-05-26T12:25:00+03:00
политика
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор, Кремль проинформирует, если он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вечером мы не исключаем телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250525/peskov-2018954009.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник может провести телефонный разговор, сообщил Песков
Песков: Путин вечером в понедельник может провести телефонный разговор