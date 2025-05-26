https://ria.ru/20250526/putin-2019082028.html

Путин встретится с представителями бизнеса

Путин встретится с представителями бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025

Путин встретится с представителями бизнеса

Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:21:00+03:00

2025-05-26T12:21:00+03:00

2025-05-26T12:22:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня День российского предпринимательства. По этому случаю президент встретится с представителями деловых кругов. Они расскажут о том, как они работают, о планах развития. Будут много выступать и сами представители: это те компании, с руководителями которых президент часто не встречается, не те, которые широко на слуху, но те, которые работают и активно развивают свой бизнес в нашей стране", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".

https://ria.ru/20250523/biznes-2018705183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин