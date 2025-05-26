https://ria.ru/20250526/putin-2019082028.html
Путин встретится с представителями бизнеса
Путин встретится с представителями бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
Путин встретится с представителями бизнеса
Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:21:00+03:00
2025-05-26T12:21:00+03:00
2025-05-26T12:22:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня День российского предпринимательства. По этому случаю президент встретится с представителями деловых кругов. Они расскажут о том, как они работают, о планах развития. Будут много выступать и сами представители: это те компании, с руководителями которых президент часто не встречается, не те, которые широко на слуху, но те, которые работают и активно развивают свой бизнес в нашей стране", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с представителями бизнеса
Песков: представители бизнеса на встрече с Путиным расскажут о своей работе
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня День российского предпринимательства. По этому случаю президент встретится с представителями деловых кругов. Они расскажут о том, как они работают, о планах развития. Будут много выступать и сами представители: это те компании, с руководителями которых президент часто не встречается, не те, которые широко на слуху, но те, которые работают и активно развивают свой бизнес в нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".