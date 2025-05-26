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Путин рассказал о развитии робототехники в России - РИА Новости, 26.05.2025
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17:30 26.05.2025 (обновлено: 17:52 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin--2019161455.html
Путин рассказал о развитии робототехники в России
Путин рассказал о развитии робототехники в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин рассказал о развитии робототехники в России
Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ. РИА Новости, 26.05.2025
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россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ."Это одно из ключевых направлений - развитие робототехники в стране", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
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"Мы в целом на правильном пути" – Путин о развитии робототехники в России
Путин заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в России.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о развитии робототехники в России

Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в России

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал развитие робототехники одним из ключевых направлений в РФ.
"Это одно из ключевых направлений - развитие робототехники в стране", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
Вчера, 17:32
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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