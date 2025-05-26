https://ria.ru/20250526/putin--2019159654.html

Путин высказался о штрафах в сфере закупок отечественного оборудования

Путин высказался о штрафах в сфере закупок отечественного оборудования - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался о штрафах в сфере закупок отечественного оборудования

Президент России Владимир Путин допустил введение штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:22:00+03:00

2025-05-26T17:22:00+03:00

2025-05-26T17:26:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил введение штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования."Нужно, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе... Нужно какое-то ужесточение, какие-то санкции за нарушения - надо вводить финансовые, экономические (санкции - ред.). (Нужны - ред.) штрафы, конечно, чтобы демотивировать нарушения этих норм. Прошу коллег это отработать", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019157446.html

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экономика, россия, владимир путин