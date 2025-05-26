https://ria.ru/20250526/putin--2019155811.html

Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии

Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки наиболее перспективных технологичных направлений металлургии в РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:09:00+03:00

2025-05-26T17:09:00+03:00

2025-05-26T17:14:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки наиболее перспективных технологичных направлений металлургии в РФ."Конечно, надо поддерживать наиболее перспективные технологичные направления отрасли (металлургии - ред.)", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019151045.html

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россия, экономика, владимир путин