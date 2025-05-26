https://ria.ru/20250526/putin--2019155811.html
Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии
Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии - РИА Новости, 26.05.2025
Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки наиболее перспективных технологичных направлений металлургии в РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:09:00+03:00
2025-05-26T17:09:00+03:00
2025-05-26T17:14:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки наиболее перспективных технологичных направлений металлургии в РФ."Конечно, надо поддерживать наиболее перспективные технологичные направления отрасли (металлургии - ред.)", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019151045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин высказался о поддержке наиболее технологичных направлений металлургии
Путин призвал поддержать наиболее технологичные направления металлургии в РФ