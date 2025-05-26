https://ria.ru/20250526/putin--2019145350.html

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:39:00+03:00

2025-05-26T16:39:00+03:00

2025-05-26T16:53:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года."Сегодня праздник – День российского предпринимательства. И я вас всех поздравляю с этим событием, и вас, и как в таких случаях говорят, в вашем лице все сообщество предпринимательское России. А это десятки, сотни, может быть миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу - обеспечивают товарами, услугами, создают просто основу нашей экономической жизни", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html

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Встреча Путина с представителями деловых кругов Встреча Путина с представителями деловых кругов 2025-05-26T16:39 true PT0M56S

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владимир путин, россия, общество