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Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2025
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16:39 26.05.2025 (обновлено: 16:53 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin--2019145350.html
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:39:00+03:00
2025-05-26T16:53:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года."Сегодня праздник – День российского предпринимательства. И я вас всех поздравляю с этим событием, и вас, и как в таких случаях говорят, в вашем лице все сообщество предпринимательское России. А это десятки, сотни, может быть миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу - обеспечивают товарами, услугами, создают просто основу нашей экономической жизни", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
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Встреча Путина с представителями деловых кругов
Встреча Путина с представителями деловых кругов
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.
Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.
"Сегодня праздник – День российского предпринимательства. И я вас всех поздравляю с этим событием, и вас, и как в таких случаях говорят, в вашем лице все сообщество предпринимательское России. А это десятки, сотни, может быть миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу - обеспечивают товарами, услугами, создают просто основу нашей экономической жизни", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
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