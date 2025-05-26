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Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР - РИА Новости, 26.05.2025
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14:42 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/psb-2019111099.html
Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР
Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР - РИА Новости, 26.05.2025
Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР
С момента запуска выездного обслуживания ПСБ в Кураховском муниципальном округе Донецкой Народной Республики клиентами банка стали свыше тысячи местных жителей, РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:42:00+03:00
2025-05-26T14:42:00+03:00
псб (банк псб)
донецкая народная республика
курахово
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. С момента запуска выездного обслуживания ПСБ в Кураховском муниципальном округе Донецкой Народной Республики клиентами банка стали свыше тысячи местных жителей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "За первый месяц обслуживания клиентами банка в Курахово, Горняке и Украинске стали уже более тысячи местных жителей, и люди продолжают обращаться за выдачей карт в наш мобильный офис. Это говорит о высокой потребности населения освобожденных районов в банковском сопровождении. Учитывая ситуацию, мы увеличили количество выездов в населенные пункты Кураховского муниципального округа", – рассказал вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность оформления карт на дому.
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донецкая народная республика
курахово
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псб (банк псб), донецкая народная республика, курахово
ПСБ (Банк ПСБ), Донецкая Народная Республика, Курахово
Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР

Свыше тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. С момента запуска выездного обслуживания ПСБ в Кураховском муниципальном округе Донецкой Народной Республики клиентами банка стали свыше тысячи местных жителей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"За первый месяц обслуживания клиентами банка в Курахово, Горняке и Украинске стали уже более тысячи местных жителей, и люди продолжают обращаться за выдачей карт в наш мобильный офис. Это говорит о высокой потребности населения освобожденных районов в банковском сопровождении. Учитывая ситуацию, мы увеличили количество выездов в населенные пункты Кураховского муниципального округа", – рассказал вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.
Для маломобильных граждан предусмотрена возможность оформления карт на дому.
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ПСБ (Банк ПСБ)Донецкая Народная РеспубликаКурахово
 
 
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