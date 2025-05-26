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Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР

Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР - РИА Новости, 26.05.2025

Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР

С момента запуска выездного обслуживания ПСБ в Кураховском муниципальном округе Донецкой Народной Республики клиентами банка стали свыше тысячи местных жителей, РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:42:00+03:00

2025-05-26T14:42:00+03:00

2025-05-26T14:42:00+03:00

псб (банк псб)

донецкая народная республика

курахово

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. С момента запуска выездного обслуживания ПСБ в Кураховском муниципальном округе Донецкой Народной Республики клиентами банка стали свыше тысячи местных жителей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "За первый месяц обслуживания клиентами банка в Курахово, Горняке и Украинске стали уже более тысячи местных жителей, и люди продолжают обращаться за выдачей карт в наш мобильный офис. Это говорит о высокой потребности населения освобожденных районов в банковском сопровождении. Учитывая ситуацию, мы увеличили количество выездов в населенные пункты Кураховского муниципального округа", – рассказал вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность оформления карт на дому.

https://ria.ru/20250521/psb-2018332337.html

донецкая народная республика

курахово

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псб (банк псб), донецкая народная республика, курахово