Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы в Иль-де-Франс
Протестующие фермеры во Франции блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс
© Фото : соцсетиПротестующие фермеры блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс во Франции
© Фото : соцсети
Протестующие фермеры блокируют автотрассы в регионе Иль-де-Франс во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает издание Parisien.
"В понедельник утром движение затруднено на нескольких дорогах Иль-де-Франс, особенно в департаментах Ивелин и Валь-д'Уаз", - пишет газета.
В Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен
7 февраля, 14:16
Фермеры планируют перекрыть основные дороги вокруг Парижа на неопределенный срок, поскольку в Нацсобрании начинаются дебаты по законопроекту о регламентировнии сельского хозяйства, включая использование пестицидов.
Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs.
Аграрии на тракторах устраивают "операции улитка" на автодорогах страны, двигаясь на малых скоростях и тем самым намеренно замедляя движение транспорта.
Так, акции проходят в департаменте Эссон к югу от Парижа. По информации издания, несколько тракторов устроили баррикады на национальной дороге N118, RN20. В департаменте Ивелин аграрии пытаются помешать движению на дороге N12, в Валь-д'Уаз – на шоссе N104 и N14. Акции также планируются на A15 и N184.
По информации профсоюзов, "символические" акции протеста запланированы по всей Франции.
На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии недовольны мерами законопроекта, который должен был упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.
В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
В Тбилиси прошла массовая акция протеста
9 мая, 20:39