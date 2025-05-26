https://ria.ru/20250526/protest-2019060995.html

Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы в Иль-де-Франс

Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы в Иль-де-Франс - РИА Новости, 26.05.2025

Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы в Иль-де-Франс

Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:48:00+03:00

2025-05-26T10:48:00+03:00

2025-05-26T10:48:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Протестующие фермеры во Франции начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает издание Parisien. "В понедельник утром движение затруднено на нескольких дорогах Иль-де-Франс, особенно в департаментах Ивелин и Валь-д'Уаз", - пишет газета. Фермеры планируют перекрыть основные дороги вокруг Парижа на неопределенный срок, поскольку в Нацсобрании начинаются дебаты по законопроекту о регламентировнии сельского хозяйства, включая использование пестицидов. Акции проходят по призыву профсоюзов FRSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии на тракторах устраивают "операции улитка" на автодорогах страны, двигаясь на малых скоростях и тем самым намеренно замедляя движение транспорта. Так, акции проходят в департаменте Эссон к югу от Парижа. По информации издания, несколько тракторов устроили баррикады на национальной дороге N118, RN20. В департаменте Ивелин аграрии пытаются помешать движению на дороге N12, в Валь-д'Уаз – на шоссе N104 и N14. Акции также планируются на A15 и N184. По информации профсоюзов, "символические" акции протеста запланированы по всей Франции. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии недовольны мерами законопроекта, который должен был упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20250207/polsha-1997968622.html

https://ria.ru/20250525/madrid-2019001473.html

https://ria.ru/20250509/tbilisi-2016115950.html

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франция, иль-де-франс, париж, меркосур, евросоюз, в мире