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"Спокойной ночи, малыши!": недетские тайны популярной программы

"Спокойной ночи, малыши!": недетские тайны популярной программы - РИА Новости, 26.05.2025

"Спокойной ночи, малыши!": недетские тайны популярной программы

"Спокойной ночи, малыши!" — одна из самых добрых и ностальгических передач советского и российского телевидения. Но за кулисами этого детского шоу скрываются... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Спокойной ночи, малыши!" — одна из самых добрых и ностальгических передач советского и российского телевидения. Но за кулисами этого детского шоу скрываются неожиданные драмы и идеологические битвы. За свои 60 лет существования программа стала одним из самых успешных проектов в истории телевидения, завоевав любовь как детей, так и взрослых. Однако, что удивительно, даже в детской передаче советские цензоры находили "политические диверсии".Программа едва не столкнулась с запретом из-за требований убрать из нее персонажа Хрюшу. Кроме того, возникли попытки выпустить книгу под провокационным названием "20 лет под юбкой тети Вали", что также вызвало бурные обсуждения. Почему Хрюшу называли "провокатором" и зачем кукловоды вели настоящую войну с руководством? История созданияВсе началось в 1963 году. Тогда главный редактор программ для детей и юношества Валентина Фёдорова увидела в ГДР мультипликационный сериал о приключениях песочного человечка. Это вдохновило ее на создание вечерней программы для детей в СССР. Первый выпуск программы вышел в эфир 1 сентября 1964 года. Именно тогда была представлена песня "Спят усталые игрушки", которую сначала исполнил Олег Анофриев, а затем — Валентина Толкунова.На первой черно-белой заставке передачи изображались часы с движущимися стрелками. В 1980 годах Александром Татарским была создана новая цветная заставка с пластилиновыми персонажами. Однако в 1999 году ее заменили заставкой с зайцем, держащим часы в руке. Этот заяц почему-то пугал детей. Многие из них плакали при начале передачи. В результате родители стали массово писать гневные письма, и прежняя заставка была возвращена.Развитие передачиПередача изначально имела несколько вариантов названия, включая "Сказка на ночь", "Вечерняя сказка" и "В гостях у волшебного человечка Тик-Так". В итоге накануне первого эфира выбрали название "Спокойной ночи, малыши!", а сами актеры между собой называли ее "Спокушками".Сначала программа состояла из картинок с закадровым текстом, но вскоре их заменили кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли актеры МХАТа и Театра сатиры. Первые кукольные персонажи включали Шустрика, Мямлика, Буратино и зайца Тепу. Однако ни один из них не задержался надолго, пока в 1968 году не появился пес Филя, ставший одним из постоянных и долгоживущих персонажей передачи.Филю озвучивал актер Григорий Толчинский, который позже шутил: "Когда уйду на пенсию, издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали"". Однако такое название было бы неточным, так как женщинам-дикторам запрещали носить юбки, чтобы не смущать мужчин-актеров, управляющих куклами из-под стола. При этом к ведущей можно было прикоснуться. Если ей стучали по ноге, это означало, что нужно вступить в беседу, а поглаживание по колену сигнализировало о завершении передачи.В начале 1970 годов к Филе присоединились персонажи Хрюша и Степашка. Хрюшу до 2002 года озвучивала актриса Наталья Державина, а Степашку — Наталья Голубенцева. За многие годы актриса настолько прониклась своим героем, что иногда в повседневной жизни говорила его голосом, например, чтобы растрогать сотрудников ГАИ. В своем удостоверении заслуженной артистки Голубенцева даже вклеила фотографию, на которой она запечатлена вместе со Степашкой.Последней в этой компании в 1979 году появилась единственная девочка — Каркуша, голос и характер которой создала актриса Гертруда Суфимова. После её смерти в 1998 году роль Каркуши продолжила актриса Галина Марченко.За 55 лет существования передачи ее ведущими были несколько человек: Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Юрий Григорьев и Юрий Николаев. В последние годы программу вели Оксана Федорова, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов и Николай Валуев.Как детская программа чуть не оказалась под запретомХотя в передаче для детей было сложно разглядеть политические подтексты, цензоры всё же находили поводы для обвинений. Программа "Спокойной ночи, малыши!" несколько раз подвергалась критике за предполагаемые политические диверсии. Например, когда Никита Хрущев посетил Америку, выпуск с мультфильмом "Лягушка-путешественница" сняли с эфира. Позже при Михаиле Горбачеве чиновники настоятельно рекомендовали не показывать мультфильм о медведе Мишке, который никогда не завершал начатое дело. Однако сотрудники передачи считали это лишь совпадением.В 1999 году, когда правительство России возглавил Сергей Степашин. Телевизионные руководители думали "уволить" Степашку из-за нежелательных ассоциаций, но по просьбе зрителей его решили оставить в программе.Кукольные герои также не раз становились объектом критики и нападок, особенно Хрюша. Иногда причины были довольно забавными: например, на коллегии Гостелерадио обсуждали, почему все куклы моргают, а Хрюша — нет. В итоге решили заменить кукол живыми актерами, но зрители так возмутились, что через два месяца вернули полюбившихся персонажей. В другой раз мусульмане потребовали убрать Хрюшу, поскольку он свинья. Редактор программы ответила, что в Коране запрещено есть свинину, но смотреть на неё не запрещается, и Хрюшу оставили.Позже он вместе с Филей снова стал причиной конфликта — в редакцию пришло письмо с возмущением по поводу того, что свиньи и собаки воспитывают детей. Однако дети так полюбили этих персонажей, что мнение взрослых не изменило ситуацию. Сам Хрюша часто попадал в неприятности и на съемках. Однажды в зоопарке его ударил медведь, а в дельфинарии дельфин потянул под воду.Актеры тоже нередко сталкивались с трудностями во время работы."Действительно, у нас были прямо экстремальные съемки. Однажды зимой снимали передачу прямо в сугробе, то есть нам выкопали яму, в которой мы сидели. Было жутко холодно. Также снимали передачи на воде. Правда, там участвовали дубляжные куклы, не из передачи. Их специально пропитывали жиром, чтобы можно было мочить, а мы сидели в озере по пояс в воде. Гертруде Суфимовой, озвучившей Каркушу, уже немолодой женщине, пришлось лезть на дерево, на самый край ветки, прямо над озером. Не знаю, как она держалась, ведь одна рука была занята куклой", — рассказывала Наталья Голубенцева.Один из самых продолжительных телепроектов несколько раз оказывался на грани закрытия. В 1991 году государственное финансирование передачи прекратилось, и новые выпуски перестали выходить в эфир. Тогда зрители массово отправляли письма в редакцию с просьбами вернуть "Спокойной ночи, малыши!", жалуясь, что без любимых героев дети плохо засыпают и устраивают капризы. Когда это не дало результата, люди стали обращаться с жалобами в различные инстанции.Передача всё же вернулась в эфир, но спустя десять лет ситуация повторилась. Финансирование снова прекратилось, а к тому же рядом с программой запрещалось размещать рекламу товаров, не предназначенных для детей. И вновь зрители смогли отстоять любимое шоу. В 1999 году "Спокойной ночи, малыши!" исчезла из эфира по другой причине — для нее не нашлось места в сетке вещания из-за показа популярного сериала "Убойная сила". Так впервые за долгое время малыши остались без привычного пожелания спокойной ночи.Тем не менее, эта программа доказала свою уникальную ценность и любовь зрителей, которые не раз спасали ее от закрытия. "Спокойной ночи, малыши!" стала не просто детской передачей, а настоящей частью детства нескольких поколений, объединяя семьи и даря уютные вечера. Несмотря на все трудности, программа продолжает жить в сердцах зрителей.

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ссср, америка, россия, валентина толкунова