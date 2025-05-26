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В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб

В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб - РИА Новости, 26.05.2025

В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб

Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:49:00+03:00

2025-05-26T14:49:00+03:00

2025-05-26T14:49:00+03:00

россия

ростовская область

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николай бондаренко

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по Ростовской области. Оперативники установили, что Бондаренко сам вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал им сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ. Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к приобретению его компонентов. "Решением Ростовского областного суда Бондаренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и ст. 275 УК России "Государственная измена". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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