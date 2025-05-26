В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб
Ростовский суд приговорил к 14 годам пособника украинских спецслужб
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что Бондаренко сам вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал им сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ.
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Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к приобретению его компонентов.
"Решением Ростовского областного суда Бондаренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и ст. 275 УК России "Государственная измена". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
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