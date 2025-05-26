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В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб - РИА Новости, 26.05.2025
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14:49 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/prigovor-2019112868.html
В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб
В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб - РИА Новости, 26.05.2025
В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб
Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:49:00+03:00
2025-05-26T14:49:00+03:00
россия
ростовская область
украина
николай бондаренко
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по Ростовской области. Оперативники установили, что Бондаренко сам вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал им сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ. Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к приобретению его компонентов. "Решением Ростовского областного суда Бондаренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и ст. 275 УК России "Государственная измена". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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россия, ростовская область, украина, николай бондаренко, ростовский областной суд
Россия, Ростовская область, Украина, Николай Бондаренко, Ростовский областной суд
В Ростовской области вынесли приговор пособнику украинских спецслужб

Ростовский суд приговорил к 14 годам пособника украинских спецслужб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца ЛНР Николая Бондаренко, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что Бондаренко сам вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал им сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил РФ.
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Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к приобретению его компонентов.
"Решением Ростовского областного суда Бондаренко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" и ст. 275 УК России "Государственная измена". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
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РоссияРостовская областьУкраинаНиколай БондаренкоРостовский областной суд
 
 
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