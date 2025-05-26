Эксперт назвала риторику Молдавии в отношении Приднестровья агрессивной
Бобкова: Молдавия использует агрессивную риторику в отношении Приднестровья
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Власти Молдавии используют агрессивную риторику в отношении Приднестровья, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал администрацию Приднестровской Молдавской Республики преступниками. Он также заявил, что в Тирасполе существует неконституционный режим, и задача руководства Молдавии – реинтеграция Приднестровского региона и соответствующий контроль над территорией.
"Подобные заявления со стороны премьер-министра Молдовы Речана вызывают очень большое недоумение. Мы видим здесь достаточно агрессивную риторику, когда власти Приднестровье называются неконституционными и заявляется о невозможности контролировать Приднестровье. Мы знаем, что и парламент, и президент Приднестровья были выбраны благодаря демократическим процедурам и являются законной и легитимной представительной властью", - сказала Бобкова.
Эксперт считает, что так власти Молдавии пытаются запугать жителей Приднестровья. По ее словам, такими заявлениями молдавское руководство пытается объяснить возможные препятствия для участия приднестровцев в предстоящих парламентских выборах в Молдавии и переложить ответственность с себя на руководство Приднестровья.
"В то же время вызывают опасения подобные заявления со стороны Молдовы о необходимости установления контроля над Приднестровьем в условиях её постоянно растущей милитаризации. Думаю, подобные заявления могут вызывать большую озабоченность и беспокойство у приднестровцев, потому что в данном случае они могут скрывать очень страшные перспективы", - отметила Бобкова.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровье. Она отметила, что руководство страны не может создать в регионе условия для свободных выборов, потому что он не подконтролен властям Молдавии.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровья открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.