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В Иркутской области локализовали два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
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21:55 26.05.2025 (обновлено: 23:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019222700.html
В Иркутской области локализовали два крупных пожара
В Иркутской области локализовали два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области локализовали два крупных пожара
Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:55:00+03:00
2025-05-26T23:04:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
братск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что начались пожары: в поселке Мегет на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров, а также в Братске в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. "Оба пожара в Иркутской области локализованы", - сообщили в пресс-службе.
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иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Братск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области локализовали два крупных пожара

Сотрудники МЧС локализовали два крупных пожара в Иркутской области

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае
Ликвидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что начались пожары: в поселке Мегет на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров, а также в Братске в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров.
"Оба пожара в Иркутской области локализованы", - сообщили в пресс-службе.
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25 мая, 18:43
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьБратскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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