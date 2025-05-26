https://ria.ru/20250526/pozhar-2019222700.html

В Иркутской области локализовали два крупных пожара

В Иркутской области локализовали два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025

В Иркутской области локализовали два крупных пожара

Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:55:00+03:00

2025-05-26T21:55:00+03:00

2025-05-26T23:04:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

братск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что начались пожары: в поселке Мегет на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров, а также в Братске в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. "Оба пожара в Иркутской области локализованы", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html

россия

иркутская область

братск

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происшествия, россия, иркутская область, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)