https://ria.ru/20250526/pozhar-2019222700.html
В Иркутской области локализовали два крупных пожара
В Иркутской области локализовали два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области локализовали два крупных пожара
Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:55:00+03:00
2025-05-26T21:55:00+03:00
2025-05-26T23:04:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
братск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019211142_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_27b1cb52dc2902240de4d2aa03f2a6e1.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области локализовали два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что начались пожары: в поселке Мегет на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров, а также в Братске в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. "Оба пожара в Иркутской области локализованы", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html
россия
иркутская область
братск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019211142_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_4b4013192c460d460fdc9dc452e5b690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Братск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области локализовали два крупных пожара
Сотрудники МЧС локализовали два крупных пожара в Иркутской области