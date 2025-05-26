https://ria.ru/20250526/pozhar-2019221200.html
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара
Сотрудники МЧС России в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:31:00+03:00
2025-05-26T21:31:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. "В поселке Мегет произошло возгорание на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на месте работают 29 сотрудников и девять единиц техники МЧС России. "В Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции, на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что работает более 40 пожарных и 13 единиц техники МЧС.
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происшествия, россия, иркутская область, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Братск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара
Сотрудники МЧС ликвидируют два крупных пожара в Иркутской области