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В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
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21:31 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019221200.html
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара
Сотрудники МЧС России в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:31:00+03:00
2025-05-26T21:31:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
братск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. "В поселке Мегет произошло возгорание на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на месте работают 29 сотрудников и девять единиц техники МЧС России. "В Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции, на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что работает более 40 пожарных и 13 единиц техники МЧС.
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происшествия, россия, иркутская область, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Братск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области ликвидируют два крупных пожара

Сотрудники МЧС ликвидируют два крупных пожара в Иркутской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в Иркутской области ликвидируют два крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В поселке Мегет произошло возгорание на открытой площадке складирования и в цехе по переработке резинотехнических изделий на площади 990 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на месте работают 29 сотрудников и девять единиц техники МЧС России.
Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции, на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что работает более 40 пожарных и 13 единиц техники МЧС.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьБратскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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