https://ria.ru/20250526/pozhar-2019057733.html
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря - РИА Новости, 26.05.2025
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря
Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:30:00+03:00
2025-05-26T10:30:00+03:00
2025-05-26T10:30:00+03:00
республика бурятия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, вечером в воскресенье загорелся лес вблизи населенного пункта Северный Баунтовского эвенкийского района. Территория опахана, поэтому угрозы перехода огня на село не было. "Пожар действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря "Восход", территория которого опахана. На данный момент пребывающих в лагере нет, в превентивных целях администрацией проводится эвакуация имущества", - говорится в сообщении. На тушении лесного пожара площадью 42 гектара задействовано 29 человек и девять единиц техники охраны. Село от огня защищают 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250525/rossija-2018940448.html
https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря
Лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря тушат на севере Бурятии