https://ria.ru/20250526/pozhar-2019057733.html

В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря

В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря - РИА Новости, 26.05.2025

В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря

Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:30:00+03:00

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2025-05-26T10:30:00+03:00

республика бурятия

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, вечером в воскресенье загорелся лес вблизи населенного пункта Северный Баунтовского эвенкийского района. Территория опахана, поэтому угрозы перехода огня на село не было. "Пожар действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря "Восход", территория которого опахана. На данный момент пребывающих в лагере нет, в превентивных целях администрацией проводится эвакуация имущества", - говорится в сообщении. На тушении лесного пожара площадью 42 гектара задействовано 29 человек и девять единиц техники охраны. Село от огня защищают 20 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250525/rossija-2018940448.html

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республика бурятия

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республика бурятия, происшествия