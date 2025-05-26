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В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря - РИА Новости, 26.05.2025
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10:30 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019057733.html
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря - РИА Новости, 26.05.2025
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря
Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:30:00+03:00
2025-05-26T10:30:00+03:00
республика бурятия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, вечером в воскресенье загорелся лес вблизи населенного пункта Северный Баунтовского эвенкийского района. Территория опахана, поэтому угрозы перехода огня на село не было. "Пожар действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря "Восход", территория которого опахана. На данный момент пребывающих в лагере нет, в превентивных целях администрацией проводится эвакуация имущества", - говорится в сообщении. На тушении лесного пожара площадью 42 гектара задействовано 29 человек и девять единиц техники охраны. Село от огня защищают 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250525/rossija-2018940448.html
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республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии вспыхнул лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря

Лесной пожар вблизи оздоровительного лагеря тушат на севере Бурятии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Лесной пожар в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря тушат в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, вечером в воскресенье загорелся лес вблизи населенного пункта Северный Баунтовского эвенкийского района. Территория опахана, поэтому угрозы перехода огня на село не было.
Пожар - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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"Пожар действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря "Восход", территория которого опахана. На данный момент пребывающих в лагере нет, в превентивных целях администрацией проводится эвакуация имущества", - говорится в сообщении.
На тушении лесного пожара площадью 42 гектара задействовано 29 человек и девять единиц техники охраны. Село от огня защищают 20 человек и шесть единиц техники.
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