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Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ - РИА Новости, 26.05.2025
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08:15 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/posol-2019043031.html
Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ
Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ - РИА Новости, 26.05.2025
Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ
Обвинения российских СМИ в Молдавии в дезинформации бездоказательны, речь идет о попытке заткнуть им рот, сказал в интервью РИА Новости посол РФ Олег Озеров. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:15:00+03:00
2025-05-26T08:15:00+03:00
олег озеров
евгения гуцул
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Обвинения российских СМИ в Молдавии в дезинформации бездоказательны, речь идет о попытке заткнуть им рот, сказал в интервью РИА Новости посол РФ Олег Озеров. "В процессе наблюдения за теми обвинениями, которые возникают в адрес российской прессы и которые служат основанием для ограничения ее деятельности, могу отметить, что ни разу не прозвучало обвинение в конкретной дезинформации. Скажите мне, где российские телеканалы, Telegram-каналы сказали что-то, что противоречило бы действительности? Такого не было. Я не видел ни одного конкретного случая. Если бы еще поймали "за руку", но это не так. Эти обвинения носят размытый характер, в том числе, что СМИ создают "не ту картинку". Почему они должны создавать "картинку", которая соответствует мнению определенной части политических сил в Европейском союзе? С какой стати?", - сказал Озеров. Российский посол обратил внимание на то, что сам Европейский союз громко провозглашает приверженность принципам свободы прессы, свободы слова, плюрализма мнений, но на деле не следует им. "У меня много друзей во Франции, в других европейских странах, где мне приходилось работать, куда приходилось приезжать, и они, прямо скажем, в ужасе от той обстановки, которая сложилась сейчас в сфере свободы прессы в крупных европейских государствах. Рта нельзя открыть, цензура жесточайшая, вымарывается все, что не соответствует официальной точке зрения Брюсселя. Это называется свобода прессы? Ограничения, которые вводятся на деятельность российской прессы, носят волюнтаристский, произвольный характер, абсолютно не подкреплены никакими фактами. Речь идет просто о попытках заткнуть рот и не дать высказать другую точку зрения", - отметил Озеров. Посол России считает, что подобное опасно, прежде всего, для самого Европейского союза. "Потому что Европейский союз, предавая собственные принципы свободы прессы, собраний, политической деятельности, занимаясь воздействием на политические процессы в других странах, но обвиняя в этом других, встает на очень скользкую дорожку - изменяет собственным принципам и тем самым подрывает собственное существование", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016491631.html
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олег озеров, евгения гуцул, молдавия, в мире
Олег Озеров, Евгения Гуцул, Молдавия, В мире
Посол в Молдавии прокомментировал обвинения в адрес российских СМИ

Посол Озеров: обвинения СМИ из РФ в Молдавии в дезинформации бездоказательны

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Обвинения российских СМИ в Молдавии в дезинформации бездоказательны, речь идет о попытке заткнуть им рот, сказал в интервью РИА Новости посол РФ Олег Озеров.
"В процессе наблюдения за теми обвинениями, которые возникают в адрес российской прессы и которые служат основанием для ограничения ее деятельности, могу отметить, что ни разу не прозвучало обвинение в конкретной дезинформации. Скажите мне, где российские телеканалы, Telegram-каналы сказали что-то, что противоречило бы действительности? Такого не было. Я не видел ни одного конкретного случая. Если бы еще поймали "за руку", но это не так. Эти обвинения носят размытый характер, в том числе, что СМИ создают "не ту картинку". Почему они должны создавать "картинку", которая соответствует мнению определенной части политических сил в Европейском союзе? С какой стати?", - сказал Озеров.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии
Вчера, 07:30
Российский посол обратил внимание на то, что сам Европейский союз громко провозглашает приверженность принципам свободы прессы, свободы слова, плюрализма мнений, но на деле не следует им.
"У меня много друзей во Франции, в других европейских странах, где мне приходилось работать, куда приходилось приезжать, и они, прямо скажем, в ужасе от той обстановки, которая сложилась сейчас в сфере свободы прессы в крупных европейских государствах. Рта нельзя открыть, цензура жесточайшая, вымарывается все, что не соответствует официальной точке зрения Брюсселя. Это называется свобода прессы? Ограничения, которые вводятся на деятельность российской прессы, носят волюнтаристский, произвольный характер, абсолютно не подкреплены никакими фактами. Речь идет просто о попытках заткнуть рот и не дать высказать другую точку зрения", - отметил Озеров.
Посол России считает, что подобное опасно, прежде всего, для самого Европейского союза. "Потому что Европейский союз, предавая собственные принципы свободы прессы, собраний, политической деятельности, занимаясь воздействием на политические процессы в других странах, но обвиняя в этом других, встает на очень скользкую дорожку - изменяет собственным принципам и тем самым подрывает собственное существование", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Госдуме раскритиковали давление на оппозицию в Молдавии
22 мая, 16:49
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии
12 мая, 14:28
 
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