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Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 26.05.2025
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07:30 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии - РИА Новости, 26.05.2025
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии
Высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована Западом под угрозой невступления страны в ЕС, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:30:00+03:00
2025-05-26T07:30:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
олег озеров
майя санду
дмитрий песков
евросоюз
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована Западом под угрозой невступления страны в ЕС, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. "Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне. То есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с Россией вести, то вам дорога в Евросоюз будет заказана. И западные столицы все время побуждают к тому, чтобы Молдавия как можно жестче себя вела в отношениях с Москвой… Эта попытка Запада таким грубым топором перерубить исторически сложившиеся отношения двух стран, во-первых, представляется контрпродуктивной, во-вторых, она не увенчается успехом", - сказал Озеров. Российский посол отметил, что путь сотрудничества, диалога и, главное, способности слышать друг друга гораздо более продуктивен. "Потому что сама стилистика - выслать, не разговаривать, заявлять протесты - ни к каким результатам не ведет. Она создает сложности во взаимоотношениях, но больше ничего, тем более позитивного, ни той, ни другой стороне не приносит. Путь сотрудничества дает гораздо больший результат, чем та политика, которую ведут страны Западной Европы, к которой, к сожалению, присоединилась Молдавия. Если говорить о Кишиневе, имеет смысл прислушаться и присмотреться к тому, что происходит сейчас в российско-американских отношениях, чтобы выработать политику, адекватную нынешнему моменту", - подчеркнул глава российской дипломатии в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011939838.html
https://ria.ru/20250404/mid-2009316436.html
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россия, молдавия, кишинев, олег озеров, майя санду, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Молдавия, Кишинев, Олег Озеров, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии

Посол Озеров: высылка российских дипломатов в Молдавии индуцирована Западом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована Западом под угрозой невступления страны в ЕС, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
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"Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне. То есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с Россией вести, то вам дорога в Евросоюз будет заказана. И западные столицы все время побуждают к тому, чтобы Молдавия как можно жестче себя вела в отношениях с Москвой… Эта попытка Запада таким грубым топором перерубить исторически сложившиеся отношения двух стран, во-первых, представляется контрпродуктивной, во-вторых, она не увенчается успехом", - сказал Озеров.
Российский посол отметил, что путь сотрудничества, диалога и, главное, способности слышать друг друга гораздо более продуктивен.
"Потому что сама стилистика - выслать, не разговаривать, заявлять протесты - ни к каким результатам не ведет. Она создает сложности во взаимоотношениях, но больше ничего, тем более позитивного, ни той, ни другой стороне не приносит. Путь сотрудничества дает гораздо больший результат, чем та политика, которую ведут страны Западной Европы, к которой, к сожалению, присоединилась Молдавия. Если говорить о Кишиневе, имеет смысл прислушаться и присмотреться к тому, что происходит сейчас в российско-американских отношениях, чтобы выработать политику, адекватную нынешнему моменту", - подчеркнул глава российской дипломатии в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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