https://ria.ru/20250526/poshliny-2019024986.html

В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины

В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины - РИА Новости, 26.05.2025

В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины

Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по чешскому ТВ,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:19:00+03:00

2025-05-26T00:19:00+03:00

2025-05-26T00:19:00+03:00

чехия

сша

европа

ян липавский

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по чешскому ТВ, глава МИД республики Ян Липавский. "Мы ведем переговоры (с США – ред.) с холодной головой, я думаю, что общий подход, который мы, как Евросоюз, выбрали, правильный. Мы готовы к объявленным пошлинам, и если они будут приняты, мы должны отреагировать таким же образом", - заявил Липавский. По словам министра, пакет ответных пошлин со стороны ЕС уже готов, но лично он не хотел бы развязывания таможенной войны с США. Липавский считает, что необходимо вести переговоры с США до тех пор, пока пошлины не будут введены. При этом глава чешского МИД не исключил, что угроза введения 50%-ных пошлин может быть тактикой президента США Дональда Трампа, направленной на то, чтобы заставить Европу пойти на уступки. В пятницу, Трамп заявил о том, что он будет рекомендовать ввести с 1 июня 50%-ную пошлину на импорт товаров из Евросоюза. По его словам, текущие переговоры с ЕС ни к чему не ведут.

https://ria.ru/20250525/ek-2019022691.html

https://ria.ru/20250524/vypolnenie-2018821043.html

чехия

сша

европа

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чехия, сша, европа, ян липавский, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт