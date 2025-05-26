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В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины
В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины - РИА Новости, 26.05.2025
В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины
Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по чешскому ТВ,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:19:00+03:00
2025-05-26T00:19:00+03:00
2025-05-26T00:19:00+03:00
чехия
сша
европа
ян липавский
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по чешскому ТВ, глава МИД республики Ян Липавский. "Мы ведем переговоры (с США – ред.) с холодной головой, я думаю, что общий подход, который мы, как Евросоюз, выбрали, правильный. Мы готовы к объявленным пошлинам, и если они будут приняты, мы должны отреагировать таким же образом", - заявил Липавский. По словам министра, пакет ответных пошлин со стороны ЕС уже готов, но лично он не хотел бы развязывания таможенной войны с США. Липавский считает, что необходимо вести переговоры с США до тех пор, пока пошлины не будут введены. При этом глава чешского МИД не исключил, что угроза введения 50%-ных пошлин может быть тактикой президента США Дональда Трампа, направленной на то, чтобы заставить Европу пойти на уступки. В пятницу, Трамп заявил о том, что он будет рекомендовать ввести с 1 июня 50%-ную пошлину на импорт товаров из Евросоюза. По его словам, текущие переговоры с ЕС ни к чему не ведут.
https://ria.ru/20250525/ek-2019022691.html
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чехия, сша, европа, ян липавский, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Чехия, США, Европа, Ян Липавский, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
В Чехии призвали ЕС принять меры, если США введут 50%-ные пошлины
Глава МИД Чехии Липавский: ЕС должен ввести ответные 50%-ные пошлины в адрес США