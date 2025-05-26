https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html

Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий

Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий - РИА Новости, 26.05.2025

Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что власти Украины пытаются получить доступ к гаджетам убитого в Испании бывшего советника экс-президента Виктора... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:37:00+03:00

2025-05-26T17:37:00+03:00

2025-05-26T17:37:00+03:00

в мире

украина

мадрид

киев

андрей портнов (политик)

анатолий шарий

владимир зеленский

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что власти Украины пытаются получить доступ к гаджетам убитого в Испании бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, а также к информации о расследовании. По словам блогера, в день убийства Портного украинские власти захотели моментально перехватить всю информацию, которая находилась на его гаджетах, а также данные о расследовании, версиях и подозреваемых. Шарий заявляет, что для этого Украина сформировала следственную группу и отправила ее в Мадрид. "При этом испанцы отлично поняли, что хочет сделать Киев. Поэтому они засекретили расследование! Таким образом отправленные МВД Украины следователи, а по факту - шпионы, желающие по указанию Зеленского выяснять информацию о расследовании, не могут получить доступ к теперь уже секретным материалам. Насколько я знаю, Киев пытается решить эту ситуацию другими путями - дипломатическим и коррупционным. Зеленскому и бригаде необходимо получить доступ к перепискам Портнова и к расследованию", - написал Шарий в Telegram-канале. По информации блогера, пока соратники Зеленского не получили желаемой информации. В среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Ранее газета Pais сообщала, что испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Портнова. По его информации, нападение было тщательно спланировано, а киллер, совершивший девять выстрелов, скрылся при помощи сообщников. Полиция предполагает, что путь их отхода был заранее подготовлен. Исполнитель убийства стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к своему автомобилю после того, как отвез детей в школу.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html

https://ria.ru/20250523/portnov-2018758317.html

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в мире, украина, мадрид, киев, андрей портнов (политик), анатолий шарий, владимир зеленский, убийство андрея портнова в испании