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Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий - РИА Новости, 26.05.2025
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17:37 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий - РИА Новости, 26.05.2025
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что власти Украины пытаются получить доступ к гаджетам убитого в Испании бывшего советника экс-президента Виктора... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:37:00+03:00
2025-05-26T17:37:00+03:00
в мире
украина
мадрид
киев
андрей портнов (политик)
анатолий шарий
владимир зеленский
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что власти Украины пытаются получить доступ к гаджетам убитого в Испании бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, а также к информации о расследовании. По словам блогера, в день убийства Портного украинские власти захотели моментально перехватить всю информацию, которая находилась на его гаджетах, а также данные о расследовании, версиях и подозреваемых. Шарий заявляет, что для этого Украина сформировала следственную группу и отправила ее в Мадрид. "При этом испанцы отлично поняли, что хочет сделать Киев. Поэтому они засекретили расследование! Таким образом отправленные МВД Украины следователи, а по факту - шпионы, желающие по указанию Зеленского выяснять информацию о расследовании, не могут получить доступ к теперь уже секретным материалам. Насколько я знаю, Киев пытается решить эту ситуацию другими путями - дипломатическим и коррупционным. Зеленскому и бригаде необходимо получить доступ к перепискам Портнова и к расследованию", - написал Шарий в Telegram-канале. По информации блогера, пока соратники Зеленского не получили желаемой информации. В среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Ранее газета Pais сообщала, что испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Портнова. По его информации, нападение было тщательно спланировано, а киллер, совершивший девять выстрелов, скрылся при помощи сообщников. Полиция предполагает, что путь их отхода был заранее подготовлен. Исполнитель убийства стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к своему автомобилю после того, как отвез детей в школу.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html
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в мире, украина, мадрид, киев, андрей портнов (политик), анатолий шарий, владимир зеленский, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Мадрид, Киев, Андрей Портнов (политик), Анатолий Шарий, Владимир Зеленский, Убийство Андрея Портнова в Испании
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий

Шарий: Киев пытается получить доступ к гаджетам убитого в Испании Портнова

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что власти Украины пытаются получить доступ к гаджетам убитого в Испании бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, а также к информации о расследовании.
По словам блогера, в день убийства Портного украинские власти захотели моментально перехватить всю информацию, которая находилась на его гаджетах, а также данные о расследовании, версиях и подозреваемых. Шарий заявляет, что для этого Украина сформировала следственную группу и отправила ее в Мадрид.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий
21 мая, 14:18
"При этом испанцы отлично поняли, что хочет сделать Киев. Поэтому они засекретили расследование! Таким образом отправленные МВД Украины следователи, а по факту - шпионы, желающие по указанию Зеленского выяснять информацию о расследовании, не могут получить доступ к теперь уже секретным материалам. Насколько я знаю, Киев пытается решить эту ситуацию другими путями - дипломатическим и коррупционным. Зеленскому и бригаде необходимо получить доступ к перепискам Портнова и к расследованию", - написал Шарий в Telegram-канале.
По информации блогера, пока соратники Зеленского не получили желаемой информации.
В среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение.
Ранее газета Pais сообщала, что испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Портнова. По его информации, нападение было тщательно спланировано, а киллер, совершивший девять выстрелов, скрылся при помощи сообщников. Полиция предполагает, что путь их отхода был заранее подготовлен. Исполнитель убийства стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к своему автомобилю после того, как отвез детей в школу.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Портнов накануне смерти встречался с Зеленским, утверждает Шарий
23 мая, 18:46
 
В миреУкраинаМадридКиевАндрей Портнов (политик)Анатолий ШарийВладимир ЗеленскийУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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