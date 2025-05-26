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Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях - РИА Новости, 26.05.2025
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17:49 26.05.2025 (обновлено: 17:52 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях - РИА Новости, 26.05.2025
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:49:00+03:00
2025-05-26T17:52:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, может быть что-то у российских производителей где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях

Путин назвал важной помощь производителям в критически значимых направлениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, может быть что-то у российских производителей где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин пошутил о программе встречи с представителями деловых кругов
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