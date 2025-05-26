https://ria.ru/20250526/pomosch-2019167995.html

Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях

Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях - РИА Новости, 26.05.2025

Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях

Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:49:00+03:00

2025-05-26T17:49:00+03:00

2025-05-26T17:52:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, может быть что-то у российских производителей где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html

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2025

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россия, владимир путин, экономика