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Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях - РИА Новости, 26.05.2025
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:49:00+03:00
2025-05-26T17:49:00+03:00
2025-05-26T17:52:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно помогать российскому производителю в критически важных направлениях несмотря на то, что цены закупок могут быть выше зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, может быть что-то у российских производителей где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о важности помощи производителям в значимых направлениях
Путин назвал важной помощь производителям в критически значимых направлениях