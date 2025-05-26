https://ria.ru/20250526/polsha-2019156401.html

Навроцкий помогал в предоставлении проституток гостям отеля, сообщают СМИ

Навроцкий помогал в предоставлении проституток гостям отеля, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.05.2025

Навроцкий помогал в предоставлении проституток гостям отеля, сообщают СМИ

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий участвовал в свое время в предоставлении проституток гостям отеля в Сопоте, сообщает издание Onet. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:12:00+03:00

2025-05-26T17:12:00+03:00

2025-05-26T17:12:00+03:00

в мире

польша

сопот

кароль навроцкий

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий участвовал в свое время в предоставлении проституток гостям отеля в Сопоте, сообщает издание Onet. "Кароль Навроцкий участвовал в процедуре привлечения проституток для гостей Гранд-Отеля в Сопоте, когда работал там охранником", - говорится в сообщении издания cо ссылкой на анонимных собеседников. Один из них, работавший в отеле охранником вместе с Навроцким, рассказал, что "однажды во время вечерней смены Кароль спросил меня, не хочу ли я заработать какие-нибудь дополнительные деньги, потому что он и группа людей из службы безопасности зарабатывают на том, чтобы доставлять проституток гостям отеля". Второй анонимный собеседник утверждает, что лично видел как Навроцкий в отеле сопровождал проституток. "Однажды мне пришлось дежурить у стойки регистрации. Там обычно рядом с портье стоял охранник. Внезапно я вижу, что Кароль входит в отель с проституткой и ее "опекуном". Они сели в лифт и поехали наверх, к гостю", - рассказал он. На данную публикацию отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. "Ты все знал, Ярослав", - написал он на платформе Х, обращаясь к председателю крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому, которая выдвинула Навроцкого кандидатом в президенты. Навроцкий же назвал информацию Onet ложью и пообещал обратиться в суд. Во время избирательной кампании Навроцкий столкнулся с различными обвинениями, в частности о том, что имеет связи с гангстерами и неонацистами, отнял у пожилого человека квартиру и сдал владельца с дом престарелых, употребляет запрещенные вещества. "Сегодня в Польше проблема — это политическая проституция, которая хочет продать Польшу за иностранные деньги. За эту кучу лжи и ненависти я подам на Onet в суд", - написал он на платформе Х. В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20241202/polsha-1986848166.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018871085.html

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в мире, польша, сопот, кароль навроцкий, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость