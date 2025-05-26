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Польша направила России ноту из-за удаления крестов на польском кладбище - РИА Новости, 26.05.2025
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11:38 26.05.2025 (обновлено: 21:30 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/polsha-2019069288.html
Польша направила России ноту из-за удаления крестов на польском кладбище
Польша направила России ноту из-за удаления крестов на польском кладбище - РИА Новости, 26.05.2025
Польша направила России ноту из-за удаления крестов на польском кладбище
МИД Польши направил российским коллегам ноту в связи с тем, что, по его данным, с памятника на польском военном кладбище в Тверской области России удалили... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:38:00+03:00
2025-05-26T21:30:00+03:00
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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. МИД Польши направил российским коллегам ноту в связи с тем, что, по его данным, с памятника на польском военном кладбище в Тверской области России удалили кресты, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. В среду Сикорский заявил журналистам, что с памятника на польском военном кладбище мемориального комплекса "Медное" в Тверской области России якобы удалили крест Virtuti militari и крест войны 1939 года. "Нота была вручена", — сказал Сикорский. При этом он настаивает на том, что кресты на кладбище должны были остаться. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Польши, в котором Варшава обвинила Москву в якобы вандализме на территории кладбища в Медном, заявила, что Россия рассматривает его как неуместную попытку Польши преподать урок "правильной истории". Мемориальный комплекс "Медное" является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На кладбище захоронены польские военнопленные, взятые в плен или арестованные на территории Польши в 1939 году.
https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html
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в мире, россия, польша, варшава, радослав сикорский, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Польша направила России ноту из-за удаления крестов на польском кладбище

Польша направила РФ ноту из-за удаления крестов с памятника в Тверской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Медное" в Тверской области
Мемориальный комплекс Медное в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс "Медное" в Тверской области. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. МИД Польши направил российским коллегам ноту в связи с тем, что, по его данным, с памятника на польском военном кладбище в Тверской области России удалили кресты, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
В среду Сикорский заявил журналистам, что с памятника на польском военном кладбище мемориального комплекса "Медное" в Тверской области России якобы удалили крест Virtuti militari и крест войны 1939 года.
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"Нота была вручена", — сказал Сикорский.
При этом он настаивает на том, что кресты на кладбище должны были остаться.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Польши, в котором Варшава обвинила Москву в якобы вандализме на территории кладбища в Медном, заявила, что Россия рассматривает его как неуместную попытку Польши преподать урок "правильной истории".
Мемориальный комплекс "Медное" является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На кладбище захоронены польские военнопленные, взятые в плен или арестованные на территории Польши в 1939 году.
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