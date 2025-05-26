https://ria.ru/20250526/polsha-2019054920.html

Дуда призвал проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики

Дуда призвал проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики - РИА Новости, 26.05.2025

Дуда призвал проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики

Кандидатов в президенты Польши логично было бы проверять на предмет употребления наркотиков, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:11:00+03:00

2025-05-26T10:11:00+03:00

2025-05-26T10:11:00+03:00

в мире

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кароль навроцкий

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 26 мая - РИА Новости. Кандидатов в президенты Польши логично было бы проверять на предмет употребления наркотиков, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET. В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Вечером в пятницу между кандидатами прошли теледебаты. В какой-то момент Навроцкий положил в рот некий пакетик, что вызвало бурю комментариев в интернете. Многие комментаторы подозревают Навроцкого в употреблении наркотических средств. Сам кандидат пояснил, что употребил никотиновый пауч. "Это очень серьезная проблема. Времена очень трудные и человек, который является главнокомандующий вооруженными силами, который имеет записанную в конституции ответственность за безопасность Польской республики, не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения, так как будет под влиянием каких-то психоактивных субстанций. Я считаю, что это было бы полностью логично, если бы этот вопрос проверяли", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о необходимости прохождения кандидатами в президенты наркотических тестов. Сам Дуда заявил, что не проходил таких тестов, но готов пройти. "Я не проходил сам таких обследований, но готов пройти в любой момент", - сказал он. При этом Дуда согласился с тем, что никотиновый пауч является "нездоровой субстанцией". "Наверняка это нездоровая субстанция - и думаю, что Кароль Навроцкий сам сожалеет о своей привычке", - сказал он. При этом польский президент заявил, что сам никогда не пробовал никотиновый пауч, а восемь лет назад бросил курить.

https://ria.ru/20250523/polsha-2018460468.html

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в мире, польша, анджей дуда, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025