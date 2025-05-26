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Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России - РИА Новости, 26.05.2025
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07:22 26.05.2025 (обновлено: 14:30 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/polsha-2019040473.html
Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России
Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России - РИА Новости, 26.05.2025
Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России
Польские аграрии просят запретить импорт огурцов из России, которые активно завозят в страну, сообщает местный новостной портал О2 со ссылкой на главу... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польские аграрии просят запретить импорт огурцов из России, которые активно завозят в страну, сообщает местный новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу."Когда они (Россияне. — Прим. ред.) продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, потому что у нас ограничен доступ к дешевой энергии", — сказал он.Гвиздала пожаловался, что для правильного выращивания огурцов необходимо много энергии и тепла, однако из-за санкций ЕС в отношении России польские аграрии вынуждены использовать уголь, который из-за конфликта на Украине стал намного дороже, чем раньше."Россияне имеют доступ к собственным энергоресурсам, а значит, снижают себестоимость производства", — посетовал он.Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из подсчетов РИА Новости по данным Евростата.В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.
https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html
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россия, польша, украина, евросоюз, евростат
Россия, Польша, Украина, Евросоюз, Евростат
Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России

Польские аграрии потребовали запретить импорт огурцов из России

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польские аграрии просят запретить импорт огурцов из России, которые активно завозят в страну, сообщает местный новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
"Когда они (Россияне. — Прим. ред.) продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, потому что у нас ограничен доступ к дешевой энергии", — сказал он.
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Гвиздала пожаловался, что для правильного выращивания огурцов необходимо много энергии и тепла, однако из-за санкций ЕС в отношении России польские аграрии вынуждены использовать уголь, который из-за конфликта на Украине стал намного дороже, чем раньше.
"Россияне имеют доступ к собственным энергоресурсам, а значит, снижают себестоимость производства", — посетовал он.
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Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.
Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из подсчетов РИА Новости по данным Евростата.
В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.
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