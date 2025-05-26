https://ria.ru/20250526/polsha-2019040473.html

Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России

Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России - РИА Новости, 26.05.2025

Пострадавшие от санкций ЕС поляки объявили войну огурцам из России

Польские аграрии просят запретить импорт огурцов из России, которые активно завозят в страну, сообщает местный новостной портал О2 со ссылкой на главу... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:22:00+03:00

2025-05-26T07:22:00+03:00

2025-05-26T14:30:00+03:00

россия

польша

украина

евросоюз

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019072432_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_636a4950832962e8a9f2b25a22dd9fd1.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польские аграрии просят запретить импорт огурцов из России, которые активно завозят в страну, сообщает местный новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу."Когда они (Россияне. — Прим. ред.) продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, потому что у нас ограничен доступ к дешевой энергии", — сказал он.Гвиздала пожаловался, что для правильного выращивания огурцов необходимо много энергии и тепла, однако из-за санкций ЕС в отношении России польские аграрии вынуждены использовать уголь, который из-за конфликта на Украине стал намного дороже, чем раньше."Россияне имеют доступ к собственным энергоресурсам, а значит, снижают себестоимость производства", — посетовал он.Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из подсчетов РИА Новости по данным Евростата.В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.

https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018503800.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, украина, евросоюз, евростат