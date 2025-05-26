https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных - РИА Новости, 26.05.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных

Грозовые дожди ожидаются в Москве на выходных, температура воздуха опустится до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.05.2025

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве на выходных, температура воздуха опустится до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тищковец. "Во вторник, в среду и большую часть четверга в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится ветренная погода с порывами до 12-15 метров в секунду. По ночам плюс 13 - плюс 16, днем плюс 25 - плюс 28, что на 5-6 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тищковец. Синоптик отметил, что финал недели, особенно выходные, из-за неустойчивости атмосферы, пройдет под аккомпанемент грозовых дождей, что освежит воздух в пятницу до плюс 24 - плюс 27, а в субботу и воскресенье похолодает до плюс 20 - плюс 23 градусов. "Первый день лета начнётся с умеренного тепла и возвестит о себе канонадой гроз", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html

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